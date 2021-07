"Io e la mia mini me", Elisabetta Canalis e la foto con la figlia Skyler

Elisabetta Canalis in versione mamma. Nel pomeriggio di oggi la showgirl ha condiviso uno scatto insieme alla piccola Skyler Eva, 6 anni, avuta dal marito, il chirurgo americano Brian Perri. Una fotografia che è celebrazione della somiglianza tra madre e figlia, apprezzatissima in rete: oltre centomila i like collezionati dal post in poche ore. La bambina, bellissima, è un perfetto mix tra mamma e papà: lineamenti mediterranei e colori americani. "Io e la mia mini-me", è la didascalia.

E' solamente da un anno a questa parte che Elisabetta mostra la sua bimba sui social. Una scelta arrivata dopo il riserbo dei primi anni. "Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette", ha spiegato a proposito dei motivi che l'hanno spinta a rompere il muro di riserbo. "Veniva sempre spinta via e coperta e questo si è accentuato quando abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che io fotografavo sempre - ha aggiunto - Skyler ama molto socializzare e alla fine è diventata protagonista di questa esperienza insieme ai bambini di quella famiglia. Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla nelle foto".