Piero Chambretti presenta la figlia (tale e quale a lui) e sogna di portarla in tv

Non ha mai avuto un padre presente Piero Chiambretti, ma con la figlia Margherita, che oggi ha otto anni, prova ad essere il papà migliore di sempre, "autorevole senza essere autoritario", specifica. C'è anche la piccola al lancio della sua autobiografia, Chiambretti, l’autobiografia autorizzata dalla figlia, pubblicata con Sperling & Kupfer e firmata nella prefazione proprio dalla piccola Meggie, che il conduttore soprannomina Bubù, Babsù e che sogna di portare presto in televisione.

Chi è Margherita, figlia di Chiambretti

Solitamente restio a parlare del privato, Chiambretti svela un lato inedito di sé, quello paterno. Ed è pronto a mettersi in gioco accanto alla sua bambina. "Mi piacerebbe fare, finalmente, La repubblica dei bambini, con mia figlia ospite fissa o con un ruolo di disturbo rispetto a me".

Ma che papà è Piero Chiambretti? "La sgrido poco - confessa - L’ultima volta è successo quando ha invitato a casa un’amica e hanno messo i piedi sui muri bianchi. Ma lì l’ho sgridata perché non aveva gestito da padrona di casa la presenza della sua amica".

Nei confronti della bimba, Piero si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore: "Per me quella ragazza è tutto: è amico, consigliere, complice, bersaglio, è una palla di tenerezza e vitamina. Quando siamo insieme io mi sento meglio. Vive con la madre, Federica, ma il venerdì viene da me e passiamo insieme il weekend. Vuole dormire con me, anche se nella sua camera aveva voluto un letto a castello per dormirci lei sopra, e mia madre sotto".

La misteriosa ex compagna Federica Laviosa

Poco o nulla è dato sapere della ex compagna Federica Laviosa, con cui si è lasciato nel 2016 e poi sparita completamente dai radar del gossip. E' da lei che ha avuto otto anni fa Federica, "che quando nacque non pianse: era sana, dal testone enorme, simpatica sin da subito".

Il rapporto con i genitori e quel padre "cattivo"

L'unica donna di cui Piero ha sempre parlato con piacere è la mamma Felicita, tragicamente scomparsa nella primavera del 2020 in occasione della prima ondata di coronavirus. Chiambretti non ha invece mai conosciuto il padre, che definisce "cattivo": "Non si prese le sue responsabilità. Ma sono felicissimo così e non vorrei mai essere considerato una vittima. Sono stato fortunato, perché una madre che vale per due è sempre meglio di un padre che non vale niente".