Leone saluta la sorellina Vittoria: la dolcissima videochiamata fa il giro della rete

In attesa di conoscerla dal vivo, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez ha potuto vedere in video la sorellina a cui ha rivolto il suo saluto più tenero

Ancora qualche ora e poi, finalmente, i Ferragnez saranno tutti vicini, stretti in un abbraccio che per la prima volta coinvolgerà tutti e quattro i membri della famiglia più social del momento. Per ora, infatti, Chiara Ferragni e Fedez si trovano ancora nella clinica in cui nella notte del 23 marzo è nata la secondogenita Vittoria e all’appello manca il piccolo Leone, rimasto a casa con la nonna in trepidante attesa di conoscere la sua sorellina.

Intanto, però, il fratello maggiore ha potuto conoscere a distanza la sua sorellina, grazie a una videochiamata che gli ha dato modo di salutarla e di parlare con i genitori, commossi nel sentirgli sussurrare quel “Ciao Vittoria, non vediamo l’ora di vederti” pronunciato con una vocina che ha conquistato i fan della coppia. Il breve filmato, condiviso nelle storie Instagram con la discalia “manchi”, ha già fatto il giro delle pagine social dedicate alla coppia e i commenti sono tutti per lui, il dolcissimo Leo che con la sua tenerezza sarà di certo il fratello migliore che la piccola V potesse avere.

(Di seguito la videochiamata tra Leo e Chiara Ferragni e Fedez)

In attesa di tornare a casa, Chiara Ferragni e Fedez coccolano da soli la piccola Vittoria, ritratta con loro durante la colazione nel letto della clinica. E dopo il tenero primo piano con cui è stata presentata ai social, ecco arrivare una rassegna dei primi istanti di vita della neonata, ancora ritratta sul petto della sua mamma subito dopo il parto. “Sono un po' provato ma è andato tutto bene” il primo commento del rapper dopo la nascita di Vittoria, cullata tra le braccia mentre si lasciava andare in un pianto commosso che ha fatto il giro dei social.