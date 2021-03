Perché la figlia di Chiara Ferragni è nata in una sala parto con le luci viola

La piccola Vittoria è venuta al mondo in una sala parto con una speciale illuminazione che ha contraddistinto la sua prima foto social

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Vittoria, ritratta tra le braccia della sua mamma poco dopo il parto e già diventata una star con più di 6 milioni di follower che hanno accolto con un cuore la sua nascita.

Ma oltre ai pugnetti chiusi e al suo sguardo tenerissimo, a catturare l’attenzione dei fan della coppia è stato anche il dettaglio delle luci viola della foto, probabilmente dovute alla scelta di affidarsi alla cromoterapia usata nelle sale parto più all’avanguardia.

La luce biodinamica è una soluzione innovativa per il miglioramento delle sale parto, grazie alla quale gli ambienti diventano più rilassanti e favoriscono il benessere della futura mamma, del bambino e anche del personale medico. In pratica, questo tipo di illuminazione permette di sincronizzare l’ambiente interno con l’orologio biologico di ogni individuo, così da influenzare positivamente il ritmo sonno-veglia, l’umore e la frequenza cardiaca.

Fedez papà bis: "Tutto bene, anche se ho dormito 20 minuti"

A poche ore dalla nascita di Vittoria, Fedez si è collegato dall'ospedale con la conferenza stampa in streaming di 'Lol: chi ride è fuori', il nuovo comedy show Amazon Original, di cui è conduttore insieme a Mara Maionchi: "Grazie a tutti per i messaggi. Sono un po' provato ma è andato tutto bene. Ci tenevo a esserci anche se ho solo 20 minuti di sonno in corpo". E intanto sui social impazza il video di lui che piange dopo la nascita della figlia.

Valentina Ferragni racconta la notte insonne per il parto di Chiara

Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, ha condiviso su Instagram le emozioni per l'arrivo di Vittoria, la seconda figlia dell'imprenditrice digitale. "E' stata una nottata veramente pazzesca, emozionante e bellissima" ha confidato l’influencer che, come l'altra sorella Francesca e la mamma Marina Di Guardo, ha assistito alla nascita della nipotina a distanza, aggiornate da Fedez che è ancora in clinica, a Milano, con la moglie, mentre Leone è insieme ai nonni ad aspettare che la sorellina arrivi a casa.