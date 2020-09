Eleonora Daniele appena sveglia con Carlotta in braccio: "La mattina è un paradiso"

L'amore più grande di tutti, quello di una madre per una figlia. Eleonora Daniele è radiosa da quando nella sua vita è arrivata Carlotta, lo scorso maggio, e le giornate iniziano sotto un'altra luce. La conduttrice - di solito molto riservata con la sua vita privata - ha voglia di condividere tutta questa gioia e regala su Instagram un altro scatto insieme alla bambina.

Appena sveglia, seduta sul letto, tiene in braccio Carlotta, la stringe e le poggia delicatamente la guancia sulla testa: "Svegliarsi così - scrive a corredo della foto - La mattina diventa un paradiso. #carlottaamoremio. Ci vediamo fra poco in diretta". Sì, perché Eleonora Daniele è tornata al timone di 'Storie Italiane' e si fa aiutare da una tata, che resta a casa con la figlia: "Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina - aveva spiegato due settimane fa, prima di tornare al lavoro - Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai, sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra".

Un distacco soft, come ha spiegato sempre lei: "Ho avuto la fortuna di trascorrere con Carlotta e con mio marito tutta l'estate". E poi dopo un paio di ore, la mattina, torna da lei ed è il rientro in casa più dolce di sempre.