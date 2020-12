La figlia di Elisabetta Canalis è irresistibile: lava i piatti e canta la Bertè

Tale madre tale figlia. Skyler Eva sembra avere tutte le carte in regola per diventare, tra qualche anno, una perfetta showgirl e perché no, calcare il palco dell'Ariston come fece la mamma nel 2011. Intanto a Los Angeles, dove vivono, via alle prove.

In piedi sulla sedia davanti al lavandino della cucina, la figlia di Elisabetta Canalis lava i piatti davanti al video della performance di Loredana Bertè a Sanremo, nel 1975, con 'Sei bellissima'. Incuriosita dal look della cantante, la bambina - 5 anni compiuti da poco - commenta: "Ha una voce bellissima, però i capelli un po' così, ma non fa niente". Skyler canta il ritornello a squarciagola, poi chiede ancora alla mamma: "Ma lei è cresciuta così? Forse ci è nata?", riferendosi sempre ai capelli cotonati. "Non è nata così, è nata con i capelli normali" risponde divertita Elisabetta Canalis, spiegandole che era un look fatto apposta per la serata di Sanremo, "dove vanno tutti i bravi cantanti". "Sì lo so" risponde la piccola showgirl, irresistibile agli occhi dei follower.

Sotto il video di Skyler Eva che canta 'Sei bellissima'

Il commento di Loredana Bertè

Tra i tanti commenti anche quello di Loredana Bertè: "Voi siete bellissime. Abbracci virtuali forti forti... Vi amo". E la Canalis ringrazia: "Menomale possiamo ascoltare le tue canzoni e sognare l'Italia".