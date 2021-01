Skyler hairstylist di mamma Elisabetta Canalis: il video è irresistibile

Skyler Eva è una forza della natura. La figlia di Elisabetta Canalis, 5 anni, oltre ad essere bellissima ha una simpatia da vendere e su Instagram sono tutti pazzi per lei.

Ama cantare e ballare, ma è anche appassionata di moda e look. Qualche giorno fa insegnava ai follower come pettinarsi con una spazzola speciale (chiedendo alla mamma: "Mi conoscono? Sanno chi sono?"), mentre nell'ultimo video pubblicato dalla showgirl eccola davanti allo specchio alle prese con una fascia per i capelli. Elisabetta Canalis si lascia guidare passo passo e vederle insieme è irresistibile.

Il video pubblicato da Elisabetta Canalis

Tutti pazzi per la figlia di Elisabetta Canalis

I follower impazziscono davanti alle immagini di Skyler Eva, identica alla mamma e con un'energia travolgente. "Lei genera trend e nuove collezioni" scrive qualcuno, ed Eli risponde: "Non copiate eh". Ma sono tanti i commenti e i messaggi di affetto per mamma e figlia, diventate un vero e proprio fenomeno social, come ricorda un'altra fan: "A me Skyler fa schiantare dalle risate, ormai è la mia guida spirituale".

Sotto altri video di Skyler Eva