La figlia di Eminem si dichiara non binaria: "Adesso chiamatemi Stevie"

Whitney, figlia adottiva di Eminem, ha dichiarato di non essere binaria, termine generico per le persone la cui identità di genere non corrisponde né a "uomo" né a "donna". In un video pubblicato su TikTok la 19enne ha riproposto un montaggio di foto per documentare la sua trasformazione nel corso degli anni per poi chiedere ai fan di chiamarla adesso con il nome di Stevie.

"Guarda come mi sento più a mio agio con me stesso" ha affermato rivolgendosi agli utenti, corredando le sue dichiarazioni con gli hashtag #genderfluid #bi e #nonbinary. Stando a The Sun, la famiglia ha accolto e sostenuto la posizione di Stevie: nel necrologio della nonna Kathleen Sluck, morta di recente, è infatti comparso il nuovo nome dell'adolescente, a riprova del supporto per la scelta della 19enne. Eminem ha adottato legalmente Stevie nel 2005, dopo che il rapper, 48 anni, si è riconciliato con la madre di Stevie, Kim Scott, sua ex moglie.

L’ex moglie di Eminem tenta il suicidio dopo la morte della madre

La dichiarazione di Stevie arriva a ridosso della notizia del tentato suicidio di Kim Scott che, secondo le ricostruzioni dei media americani, sarebbe stata portata in ospedale e salvata dai medici a una settimana dalla morte della madre, Kathleen Sluck, scomparsa a 65 anni. Qualche anno fa la donna aveva perso la sorella, morta a causa di una sospetta overdose di eroina. Questo non sarebbe il primo tentativo di suicidio da parte dell’ex moglie di Eminem: il primo risale già a diversi anni fa, quando il rapper con cui si sposò nel 1999 per poi divorziare due anni dopo, cantò dal vivo una canzone contro di lei.

I due si sono risposati nel gennaio 2006, ma si sono lasciati di nuovo nell'aprile di quell'anno. Stevie è la più piccola tra le tre figlie dell’artist, Hailie Jade Mathers e Alaina Marie Mathers. Il padre biologico, un tatuatore professionista, ha avuto vari problemi con la legge e con le tossicodipendenze. È morto l'anno scorso all'età di 40 anni.