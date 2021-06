La prima foto della figlia di Fabio Fulco, ecco il nome scelto per la bimba

"Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo". Così Veronica Papa, 25 anni, di professione modella ed imprenditrice, ha annunciato in queste ore la nascita della prima figlia avuta dall'attore Fabio Fulco, 50. A corredo del messaggio, la prima foto della piccolina, di cui ha voluto mostrare parte del volto.

La piccola Agnes, questo il nome scelto per la bambina, è nata a Napoli, all'ospedale Fatebenefratelli, nel quartiere Posillipo, dove da qualche tempo l'attore ha dichiarato di aver acquistato una casa, dopo anni trascorsi a Roma per ragioni professionali. Con Veronica va avanti da un anno circa. E' grazie a lei che l'artista napoletano ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Cristina Chiabotto, sua storica ex compagna a cui è stato legato per dodici anni: oggi entrambi si sono consolati su altri lidi, tanto che lei stessa ha appena messo al mondo la prima figlia, Luce, nata dalla relazione con l'imprenditore Marco Roscio. Mentre Cristina si è già sposata, anche per Fabio arriveranno presto le nozze.