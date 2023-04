Antonella Clerici su Carlotta Mantovan: "È stata forte". Poi il dettaglio sulla figlia di Fabrizio Frizzi

Il 26 marzo 2018 è morto per un tumore Fabrizio Frizzi. In questi giorni a Milano, in suo onore, è stata aperta una casa, Casa Frizzi, dedicata ai giovani malati: "Sono sicura che mio marito ne sarebbe fiero", ha dichiarato Carlotta Mantovan a margine dell'inaugurazione. Fabrizio e Carlotta si conobbero durante l'edizione 2001 di Miss Italia, lei si posizionò seconda, ma con Fabrizio fu subito amore. Il 3 maggio 2013 è nata la loro bambina, Stella, e nel 2014 decisero di sposarsi. Solo 4 anni dopo Fabrizio è venuto a mancare.

Antonella Clerici, che è molto legata a Carlotta e Stella (che dal 2022 vivono in Francia), racconta al settimanale Oggi di avere una foto con Conti e Frizzi nel suo camerino e poi aggiunge: "Io ho sperato fino all'ultimo che lui potesse superare la malattia, Anche lui ci sperava, Ricordo che negli ultimi tempo camminava affranto in corridoio e poi quando arrivava in studio si illuminava. Fabrizio amava il suo lavoro".

Con Fabrizio Antonella aveva un rapporto speciale che si fondava sull'affetto e anche sul medesimo modo di vivere il lavoro. Questa profonda amicizia l'ha portata ad avvicinarsi ancora di più a Carlotta e rivela: "Ci vediamo anche in vacanza. Lei è stata forte nel riprendere in mano la sua vita e Stella cresce bene. È una bambina bellissima di straordinaria intelligenza. Suona il pianoforte, canta. Credo sia destinata al mondo dello spettacolo. Somiglia a Fabrizio nel modo di essere".