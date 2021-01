La figlia di Fabrizio Frizzi disegna la loro famiglia

Gli adulti parlano, i bambini disegnano. Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, fa un bellissimo ritratto della sua famiglia: lei, la gattina Luna e la mamma in sella al cavallo Bonus. Manca il papà, scomparso nel 2018, ma l'amore della moglie del conduttore per la loro bambina riesce a farle pesare un po' meno questo incolmabile vuoto nella loro vita. "#Noi" scrive Carlotta Mantovan su Instagram, condividendo questa dolcissima immagine che fa il pieno di cuori, tra i primi quelli di Rita Dalla Chiesa, molto vicina a loro dopo la morte di Frizzi.

Oggi 'Stellina' - così la chiamava Fabrizio Frizzi - ha 7 anni e compare spesso sul profilo di Carlotta Mantovan. Mamma e figlia sono inseparabili: ieri erano al mare per una bella passeggiata sul bagnasciuga dopo la scuola, ma la maggior parte del tempo libero lo trascorrono a cavallo, la loro passione comune.

Sotto il disegno di Stella, pubblicato su Instagram da Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan, una vita per Stella

La morte prematura di Fabrizio Frizzi è stata difficile da accettare per Carlotta Mantovan, rimasta sola a crescere la piccola Stella, che allora aveva appena 5 anni. È stata proprio la loro bambina, però, a darle la forza, come ha spiegato la giornalista nelle poche interviste rilasciate: "Vado avanti per lei - aveva dichiarato in tv dopo la scomparsa del conduttore - È una bambina molto solare ed è molto più grande della sua età. Le ho trasmesso la passione per i cavalli. Mi imita molto, vuole fare tutto quello che faccio io".