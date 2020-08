Federico Fashion Style, la figlia di 3 anni ha il covid

"Sia io che Sophie siamo risultate positive". Così Letizia, compagna di Federico Fashion Style, comunica ai follower l'esito del tampone effettuato dopo la scoperta della positività del marito. L'annuncio arriva su Instagram, dove la ragazza ha oltre 100mila fan.

Federico Fashion Style, la figlia ha il covid

"Abbiamo avuto i dati ieri sera con grande ritardo, visto che il tampone lo abbiamo fatto lunedì. Io ho qualche sintomo ma sto bene e Sophie ringraziando Dio è asintomatica e non ha febbre né altro riconducibile ai sintomi del covid", prosegue Letizia, che subito dopo immortala alcuni video familiari in cui padre, madre e figlia scherzano spensierati in salotto, a conferma del fatto che la malattia non li ha colpiti con i suoi sintomi più duri. La bambina, unica avuta dalla coppia, è nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale.

Federico positivo

Lunedì il parrucchiere dei vip era risultato positivo al tampone dopo un viaggio in Sardegna, dove si era recato appunto con la famiglia. L'annuncio è arrivato su Instagram, con la rassicurazione di aver sviluppato sinomi lievi. "Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre", ha dichiarato Federico Lauri, questo il vero nome, giorni fa, accendendo una polemica sulla mancanza di controlli in viaggio (e sull' "esempio negativo" di cui è stato tacciato da Selvaggia Lucarelli). "Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura. Soprattutto al ritorno. Si diceva che avrebbero fatto i tamponi, che avrebbero controllato la temperatura, ma la mattina a Civitavecchia non ci ha controllato nessuno".

Lauri ha precisato di non aver frequentato discoteche durante la sua permanenza sull'isola. "Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni".