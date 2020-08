La figlia di Fiona May trionfa: è campionessa italiana di salto in lungo a soli 18 anni

Larissa Iapichino più forte anche del vento contrario in pedana. A soli 18 anni la figlia dell'atleta Fiona May e dell'astista Gianni Iapichino si laurea campionessa italiana ai campionati assoluti di Padova. L'atleta della Firenze Marathon sfoggia un 6.32 all'ultimo salto (con vento contrario di 1,7) e batte Laura Strati (Atl. Vicentina) ed Elisa Naldi (Virtus Cr Lucca).

L'alteta fiorentina primatista italiana under 20 con i suoi 6.80 è la prima 2002 tricolore assoluta. “E' stata dura ma ce l’ho fatta - commenta - nonostante condizioni pessime e vento contrario quasi tutta la gara. Un passo alla volta sto diventando più matura, a livello personale e come atleta”.

Su Instagram è arrivata la dedica della mamma: "Orgogliosa di questo giovane atleta che ha vinto il suo primo titolo senior a 18 anni - ha scritto Fiona - Le condizioni erano terribili per tutti i saltatori in lungo ma tutti hanno mostrato carattere".

Larissa aveva indirizzato la gara già prima del 6.32 finale, con cinque salti intorno ai 6.20 (6,18-6,18-6,24-6,20-6,20). La campionessa europea under 20 tornerà in pedana a Rovereto l’8 settembre e poi nel weekend del 18-20 settembre a Grosseto per i tricolori di categoria.