La figlia di Fiorello si è fidanzata: come ha reagito il papà, cos'è successo in vacanza

Ha appena compiuto 18 anni e per lei è il momento dei primi amori. Stiamo parlando di Angelica, figlia della showman Rosario Fiorello e della moglie Susanna Biondo. La neo maggiorenne è stata pizzicata a Taormina, in Sicilia, insieme al nuovo fidanzatino Adriano e ai genitori. La prima vacanza di coppia col ragazzo è infatti insieme a mamma e papà: per il momento Fiorello non consente alla ragazza di andare in ferie da sola con lui.

Notoriamente innamoratissimo della figlia, come ha preso Fiorello l'ingresso in casa del primo amore? Le immagini immortalate dai paparazzi del settimanale Chi raccontano che il ragazzo fa di tutto per conquistare il potenziale suocero: eccolo in particolare mentre prende lezioni di tennis, sport preferito di Fiorello. E la tattica sembra funzionare: nonostante Fiorello appaia in un primo momento in disparte, a un certo punto eccolo scendere sul campo rosso insieme a lui, seguito poi dalla moglie Susanna.

Eppure gli occhi del ragazzo sembrano spaventati in generale: non si capisce se a incutergli timore siano appunto i genitori della fidanzata oppure la presenza dei paparazzi. Fatto sta che il pomeriggio scorre in serenità. A consolarlo poi da qualsiasi paura, ci pensa più tardi Angelica che gli scocca un bacio sulle labbra come raccontato dai fotografi.

Angelica a teatro (non senza polemiche)

È una famiglia meravigliosa quella di Fiorello. Da oltre 21 anni il conduttore tv è legato a Susanna. Oltre ad Angelica, Susanna ha una figlia più grande di nome Olivia di cui Fiorello si è sempre preso teneramente cura. Proprio di recente la giovane Angelica ha debuttato nel mondo dello spettacolo, supportata proprio dal papà: non solo le varie esibizioni a Viva Rai Due! (compresa la mattina in cui ha intonato "Io Vagabondo" per fare una sorpresa di compleanno al papà), ma proprio in questi giorni è stato protagonista di una performance al teatro di Taormina, non senza polemiche. Ma di fronte alle malelingue la famiglia fa scudo e si stringe attorno all'amore.