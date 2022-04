Briatore parla per la prima volta della figlia avuta con Heidi Klum. Le foto di Leni

Flavio Briatore ha parlato per la prima volta alla stampa della figlia avuta con Heidi Klum. Si chiama Leni ed è nata alla fine della relazione tra i due, nel 2004. Briatore non l'ha mai riconosciuta, decisione presa di comune accordo con la madre, ed è cresciuta con Heidi e il suo compagno dell'epoca, il cantante Seal, che l'ha adottata. Briatore nel 2010 è diventato padre per la seconda volta, quando con Elisabetta Gregoraci ha messo al mondo Nathan Falco.

L'imprenditore a La Repubblica ha raccontato che la scorsa estate ha vissuto una vacanza bellissima con la famiglia allargata al completo: "La scorsa estate a Capri eravamo tutti insieme. C’erano sia Leni che Nathan Falco, poi Elisabetta, Heidi e il suo attuale marito (Tom Kaulitz, musicista e fondatore dei Tokio Hotel)".

"Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già", aveva scoperto della sorella su Google e già i due si seguivano su Instagram. "Non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram: avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti", ha spiegato nel dettaglio l'imprenditore.

Anche se non è mai stato suo padre, Briatore nutre una grande stima nei confronti della figlia: "La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita. Io non ho nessun merito in questo". Nonostante il loro sia un rapporto particolare e Leni riconosca in Seal il vero padre, i due hanno un buon legame: " Il padre vero che l'ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con Leni non ho quindi la relazione giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno".

Flavio Briatore un padre severo

Flavio Briatore con Nathan Falco è un padre severo e conscio della grande differenza d'età cerca di impiegare al meglio il tempo trascorso insieme: "Gli dedico molto tempo: ho la consapevolezza che tra noi c’è una differenza d’età notevole, quindi devo sfruttare tutti i momenti possibili, anche per aiutarlo". Ma sull'istruzione ha un'idea ben precisa e non ammette compromessi: "Falco a 14 anni andrà in collegio, la vita a casa è troppo comoda. Lo spingo a seguire le sue passioni: quel che non vorrei è che si ritrovasse a cazzeggiare in giro senza prendere nessuna direzione".

Leni Klum su Instagram

Leni su Instagram ha molte foto e vanta oltre un milione di follower. Sono molte le foto di lavoro e tra queste sono ben individuabili quelle personali dove si mostra struccata, intenta a mangiare delle patatine e in compagnia del fidanzato che è accanto a lei da più di tre anni.