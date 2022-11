La figlia di Galeazzi attacca Mara Venier: "Cosa ha fatto il giorno dopo la sua morte"

Ad un anno dalla morte di Giampiero Galeazzi, scomparso a 75 anni a seguito di complicanze dovute al diabete contro cui combatteva da tempo, è la figlia del giornalista e sportivo a tornare sull'argomento. E lo fa lanciando un preciso attacco a Mara Venier, storica amica e collega del padre. Come molti ricorderanno infatti, all'indomani della scomparsa di Giampiero, Mara gli ha dedicato ampio spazio nella sua Domenica In, trasmissione che peraltro condussero assieme per diversi anni. Dall'altra parte dello schermo però Susanna Galeazzi non ha per niente apprezzato il suo atteggiamento.

"La cosa più triste? - dice oggi in un'intervista a Diva e Donna - Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato". Susanna, che dal papà ha ereditato la vocazione per il giornalismo, tanto da lavorare a Mediaset, lancia inoltre a distanza di tempo grosse critiche alle edizioni di Domenica In che il papà condusse con Mara: "In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto". Nessuna replica al momento da parte della presentatrice veneta.