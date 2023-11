"Ha ereditato il carattere di Giorgia". Il retroscena sulla figlia di Meloni e la festa di Halloween organizzata da papà Giambruno

Ginevra, figlia di Giorgia Meloni, "avrebbe ereditato il carattere determinato dall'illustre genitrice". A lanciare il retroscena è la rivista Chi, nel numero in edicola questa settimana, in cui immortala la piccolina mentre va a fare la spesa insieme al padre Andrea Giambruno, che proprio tre settimane fa è stato lasciato dalla premier. Nata il 16 settembre del 2016, oggi Ginevra ha sette anni ed è il centro della vita di mamma e papà, che fanno di tutto per mantenere il clima sereno nonostante la separazione.

In quest'ultimo periodo la bambina trascorrerebbe la maggior parte del tempo insieme al padre, fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini, perché la mamma è alle prese con gli impegni politici e diplomatici, mai così delicati per via della complicata situazione internazionale. Tra le passioni della bimba c'è lo sport: sarebbe proprio Andrea ad accompagnarla alle attività pomeridiane, in palestra in particolare. Ed è sempre lui a portarla a casa delle amichette nel pomeriggio e ad aver organizzato l'ultima festa di halloween. Proprio il benessere di Ginevra è prioritario per Giorgia e Andrea: "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo", ha scritto la premier tre settimane fa, quando ha detto addio al giornalista dopo lo scandalo dei fuorionda.