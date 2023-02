La figlia di Little Tony vuole querelare Gino Paoli: "Fango sui miei genitori"

Torna alla carica Cristiana Ciacci. La figlia di Little Tony, che aveva chiesto a Gino Paoli di scusarsi pubblicamente per le dichiarazioni fatte a Sanremo sui suoi genitori, sta valutando se querelare il cantautore. Le scuse non sono mai arrivate, né pubblicamente ma nemmeno in privato: "Già so che non arriveranno mai - ha detto a Fanpage - Chiedo scuse pubbliche, perché pubblica è stata l'offesa. Serve una presa di coscienza, avere le palle di dire 'Ho detto una cazzata, ho sbagliato, chiedo scusa'. Se non hai le palle per fare le scuse pubbliche, falle almeno private. Trova il mio numero, chiamami e scusati".

Gino Paoli aveva parlato della vita privata del collega - scomparso dieci anni fa - tirando in ballo dettagli sul suo matrimonio: "Ha dato del cornuto a mio padre e della poco di buono a mia madre. Un'offesa bruttissima, fuori luogo, fuori contesto, inopportuna, indelicata e anche ignorante, perché offende la memoria dei miei genitori morti, che non possono replicate in alcun modo - ha spiegato Cristiana Ciacci - Che mia madre se la siano ripassata tutti, sono sicura che non sia mai successo, conoscendo bene com'era fatta. Poi, che nei 12 anni in cui i miei genitori sono stati insieme, si possano essere traditi a vicenda, è probabile ma non nel modo in cui lo ha detto lui. Comunque anche se fosse, non spettava a Gino Paoli dirlo, dopo la morte di mio padre e sul palco dell'Ariston".

La figlia di Little Tony valuta azioni legali: "Sto consultando un legale, devo decidere se querelare Gino Paoli. Mi prendo qualche giorno per riflettere, è stata una settimana frenetica. Intanto continuo ad aspettare, ma so che non arriveranno le scuse né pubbliche, né private. Deciderò cosa fare. Sento la responsabilità di dover difendere due persone che non ci sono più, i miei genitori. Non consento a nessuno di gettare fango su di loro. Questo è certo. Capirò come fare".