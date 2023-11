Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, sta male: "Mi sembra che la gente mi fissi, sto provano a uscirne"

"Sharing is caring", recita la massima. Ovvero: la condivisione è cura. Motivo per cui Chiara Capitta, figlia 23enne di Lorella Cuccarini, decide di raccontare la sua lotta per la salute mentale attraverso i suoi profili social, raggiungendo così decine di migliaia di persone. Un modo per godere del supporto reciproco con i suoi follower. L'ultimo aggiornamento è arrivato nelle scorse ore, quando la creator ha condiviso una parte del suo percorso di terapia: la psicologa le ha consigliato di ricominciare a uscire da sola per combattere gli attacchi di panico di cui soffre. Prima tappa il bar vicino casa, poi il centro commerciale. Una piccola battaglia vita.

Su TikTok Chiara racconta la sua giornata, organizzata ad hoc per combattere il panico. Per la prima volta dopo tanto tempo infatti la sfida è quella di uscire da sola. "Ad ansia direi che è andata bene", dice al ritorno dal bar, seppure qualche problema persiste ancora, "per quanto riguarda il disagio, mi sono sentita parecchio a disagio, perché ero sola e la gente che passava mi fissava o magari manco mi fissava, però mi sembrava mi stessero fissando". "Ma è normale - rassicura poi se stessa - penso che io debba un po’ abituarmi a fare le cose da sola, perché ho la costante sensazione che mi giudichino perché sto da sola e invece alla maggior parte della gente non frega assolutamente nulla". L'agitazione la assale in particolare quando si trova nelle gallerie commerciali, "invece questa volta sono stata bene, ma sono stata solo un’ora, forse per quello".

Attività che per la maggior parte delle persone sono scontate, per Chiara in questo momento non lo sono più. non lo sono più. "L’ho raccontato per condividere con voi uno spaccato di normalità e verità che in tantissimi vivono senza parlarne per paura - confida - In tantissimi mi avete scritto che siete nella mia stessa situazione e che avreste provato a farlo anche voi e ne sono molto felice. Voglio documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita".

Il rapporto con mamma Lorella Cuccarini

Tra i commenti in calce al post, c'è proprio quello di mamma Lorella Cuccarini, che lascia tre emoticon a forma di cuore, per lasciare intendere tutto il suo sostegno. Tra loro il rapporto è complice. È stata proprio la madre a darle supporto quando, un anno fa, la ventenne ha fatto coming out: "Non ho mai amato le etichette, una persona mi interessa com'è, a prescindere dal genere. potrei innamorarmi di un ragazzo come di una ragazza". E c'è proprio Chiara dietro all'eccellente gestione dei profili social di Lorella.

Chiara è gemella di Giorgio ed ha altri due fratelli, ovvero Sara, classe 1994, e Giovanni, ultimogenito classe 1996. Con Silvio Testi, all'anagrafe Silvio Capitta, quella di Lorella è una delle famiglia più belle dello spettacolo, unita dal 1991, quando la coppia è convolata a nozze. Uniti anche nelle difficoltà.

? suono originale - Chiara Capitta @chiarettacpt Continua il mio percorso per tornare ad affrontare da sola cose normalissime che dopo aver sofferto di attacchi di panico erano diventate difficili se non impossibili da fare. I commenti sotto il video precedente mi fanno capire che questi video possono essere utili a tantissimi di voi e questo mi sprona a farne altri. È una sfida per me ma so che lo è per molti di voi, però insieme riesce tutto un po’ più semplice. Vi porto con me a fare shopping da sola per la prima volta ?? #salutementale