La figlia di Milly Carlucci nominata dal governo Meloni: l'importante incarico

Incontestabile enfant prodige. Angelica Krystle Donati, figlia di Milly Carlucci e del marito Angelo Donati, dopo aver già ricoperto importanti ruoli - come, nel 2020, a soli 33 anni, quello di presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio - è stata nominata in questi giorni dal governo Meloni per entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Terna, società quotata di Stato che opera nel settore delle reti di trasmissione di energia elettrica.

Il gruppo ha anche una nuova ad, Giuseppina Di Foggia, prima donna nella storia italiana alla guida di una società dello Stato. Con lei collaborerà Angelica, che oggi ha 36 anni. Manager e giovane imprenditrice, la primogenita della conduttrice di Ballando con le stelle vanta un curriculum di spessore e fin da bambina voleva seguire le orme del papà, a capo di un'impresa di costruzioni - la Donati Spa - in cui lei stessa, recentemente, ha ricoperto l'incarico di ceo.

Chi è Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci

Classe 1986, Angelica vanta un curriculum degno di nota. Come si legge sul suo sito personale, è nata a Los Angeles e ha studiato in giro per il mondo, prima di tutto in Inghilterra. Laureata in Management alla London School of Economics (LSE), ha conseguito un Master in Business Administration alla Said Business School dell'Università di Oxford. Un nome conosciuto anche all'estero, il suo, tanto da essere nominata consigliere dello YEP Global (Young Entrepreneurs in Property), e membro della BPF (British Property Federation) e della NFB(National Federation of Builders). In merito ai suoi famosi genitori, tempo fa, aveva dichiarato: "Sono fortunata, ma non lavoro grazie a loro".