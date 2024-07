La figlia di Milly Carlucci sposa, piovono critiche sul marito: "Ha l'età del padre". Lei risponde così

Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci, il 29 giugno si è sposata con il compagno, Fabio Borghese. Lei 37 e lui 58, figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio (proprio nella villa, nel borgo storico di Montevettolini in Toscana, di proprietà dei principi i due si sono giurati eterno amore). Per Borghese si tratta del secondo matrimonio, ma a suscitare critiche non sono state le sue seconde nozze, bensì la differenza d'età.

Sotto alle foto del loro matrimonio sono iniziati a spuntare commenti poco carini su Fabio, molti sottolineavano un evidente divario anagrafico ("Lo sposo sembra il padre", "Sposo terrificante", "Quasi quasi l'età del papà"). A chi ha provato, da dietro una tastiera, a rovinarle il giorno più bello della sua vita ha deciso di rispondere. "Le critiche mi fanno ridere - ha dichiarato a Vanity Fair - È vero che tra noi c'è una differenza d'età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito. Vado avanti per la mia strada, e penso che ad avere un problema sia chi scrive. Senza contare che il 90% di queste cose quella stessa gente non ha il coraggio di dirtele in faccia".

Adesso pensano solo al viaggio di nozze: "Partiremo a settembre. Spero di essere felice e di costruire con Fabio qualcosa che da soli non saremmo mai riusciti a fare", ha aggiunto la 37enne.

I retroscena del matrimonio e il gesto di Milly Carlucci

Nell'intervista Angelica ha svelato anche alcuni dettagli inaspettati. Ad esempio suo marito, prima del "sì", ha fatto di tutto per vederla vestita con l'abito prima dell'inizio della cerimonia. Per fortuna Milly Carlucci è intervenuta per fan sì che la tradizione non venisse tradita: un ruolo importante. "Mia madre mi ha difesa con le unghie e con i denti. A un certo punto lui era in studio, dovevo passare davanti alla sua porta per andarmi a preparare e lei lo ha bloccato affinché non uscisse per onorare la tradizione", ha ricordato Donati con il sorriso.

Non ha provato "né ansia né paura", poiché era certissima della sua scelta e anzi era così "felice ed elettrizzata" che "la giornata è volata via". Ad accompagnarla all'altare il padre Angelo e quando Angelica ha visto il suo Fabio non è riuscita a trattenere le lacrime: "Penso di non aver mai pianto così tanto in tutta la mia vita. Ho scoperto di essere molto più emotiva di quanto pensassi, ed è stato bello".

Se però ripensa a quando era più piccola mai si sarebbe immaginata di percorrere la navata: "Mi è sempre piaciuto andare ai matrimoni perché ho sempre amato condividere la gioia degli altri, ma non ho mai pensato di volermi sposare e di prendermi questo impegno. Con Fabio, invece, le cose hanno preso una piega molto naturale che ci ha portato a voler costruire una vita insieme partendo proprio da qui: ho capito molto presto che fosse lui la persona con cui voler passare il resto della mia vita". E proprio con la stessa semplicità i due hanno scelto di convolare a nozze, ma senza proposta di matrimonio: "Fabio mi ha semplicemente dato l'anello perché fin dall'inizio mi aveva promesso che non mi avrebbe fatto la proposta formale, e così è stato. Mi ha solo fatto capire che ci saremmo sposati: è un italiano vecchio stile".