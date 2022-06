La figlia di Paola Perego si è sposata: le foto delle nozze

Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego, ha sposato Filippo Giovannelli, storico compagno e padre dei due figli Alice e Pietro. Le nozze sono avvenute questo weekend al locale Riva di San Corro, a Sperlonga, sul litorale laziale. A raccontare la cerimonia e la serata all'insegna dei festeggiamenti sono stati gli ospiti sui social, a racchiudere le foto in un unico video su YouTube (che proponiamo qui sotto) sono stati invece i fan.

Chi è Giulia Carnevale

Classe 1992, fondatrice di Cassandra mgmt, un'agenzia di talent management, Giulia è figlia di Andrea Carnevale, ex calciatore ed ex marito di Paola, a cui la conduttrice è stata legata dal 1990 al 1997. Il matrimonio in abito bianco arriva a due anni dalla nascita della seconda figlia Alice, nata nel dicembre 2020, e a quattro dall'arrivo del primogenito Pietro, venuto alla luce nel 2018. Con Filippo, di professione analista finanziario, va avanti da circa cinque anni.

Giulia Carnevale: "Vi diranno che la gravidanza è meravigliosa, ma diffidate"

Un anno fa, nel pieno della seconda gravidanza, Giulia era stata molto apprezzata sui social per aver condiviso un post- verità in cui smontava il mito della maternità come periodo unicamente magico: "Donne che volete avere figli, quando vi diranno che è un momento meraviglioso della vita dove si vedono solo animali fatati, unicorni ed elefanti rosa che volano, diffidate, arriverà un momento in cui vi sentirete dei contenitori esausti", aveva scritto, pubblicando un selfie allo specchio, in cui si mostrava affaticata dal pancione.

Pazza d'amore per i nipotini è Paola Perego, che ha raccontato di provare emozioni nuove e tutte da scoprire giorno dopo giorno. "Diventare nonna è essere mamma due volte", ha commentato.