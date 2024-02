Sanremo, Renga vede la figlia in platea col fidanzato: "Facciamo i conti dopo"

Al festival di Sanremo un siparietto tra padre e figlia. È successo quando Francesco Renga ha voluto omaggiare la figlia Jolanda seduta in platea. Occasione è stata l'interpretazione del brano "Angelo" nella serata delle cover, canzone che papà Francesco vent'anni fa aveva dedicato proprio alla sua prima figlia. Era il 2004. Oggi, vent'anni dopo, Francesco la canta insieme al collega Nek e di fronte a quella che nel frattempo è diventata una donna. Al termina della performance infatti il cantante si avvicina ad Amadeus e dice: "Ho dedicato Angelo vent'anni fa ad una donna che fa era una bimba". Poi si dirige verso la platea. "Dove sei?", grida guardando tra i sedili. E la trova. Jolana sorride e lo abbraccia.

C'è spazio anche per una gag. Francesco ruba la borsetta alla ragazza, imitando tutti i cantanti "rock" che in questo festival hanno fatto lo stesso. "Scusa, devo fregare una borsa", le dice ridendo. Poi una frecciata a Filippo, fidanzato della ragazza, che è seduto accanto a lei: "Filippo", le dice, "poi facciamo i conti dopo". Cuore di papà (geloso).

Jolanda, classe 2004, è la prima figlia avuta da Francesco con Ambra Angiolini. Due anni dopo sarebbe nato il fratello Leonardo. Le coppia oggi non sta più insieme ma ha mantenuto comunque ottimi rapporti per il bene dei ragazzi. Proprio l'anno scorso Jolanda diventò virale su Instagram per un video in cui attaccava tutti quelli che le avevano mosso critiche paragonandola ai genitori famosi: "Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta - diceva in un video su TikTok - 'Sei brutta' è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. 'Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto". Quello che conta, proseguiva, era la bellezza interiore.