Sharon Fonseca, il messaggio della compagna di Gianluca Vacchi dopo l’operazione della figlia Blu Jerusalema

Dopo il messaggio di Gianluca Vacchi, anche Sharon Fonseca ha voluto condividere sui social un pensiero dopo l'intervento chirurgico subito dalla figlia, la piccola Blu Jerusalema di appena cinque mesi, che è stata operata per correggere la palatoschisi, una malformazione del palato.

Questo il messaggio della modella venezuelana:

"All’inizio di questa settimana abbiamo operato nostra figlia per la palatoschisi. È una stata una settimana molto impegnativa ed emozionante per noi, e potete imaginare per lei… Il fatto che la tua bambina subisca qualcosa di così serio come un intervento chirurgico è qualcosa che scuote davvero tutto il tuo mondo di genitore. Il nostro piccolo angelo davvero non smette di stupirci! Era così coraggiosa, calma e dolce nonostante tutto. Mi rende così orgogliosa di essere sua madre! Con le lacrime agli occhi vi dico che il mio cuore è con tutti i genitori che vivono esperienze come queste con i loro bambini! Spero che voi stiate sempre protetti. Adesso siamo a casa. Siamo così grati e fortunati!"