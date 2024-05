Amadeus versione papà, parla il figlio Josè: "Aperto e moderno, mamma è più severa"

Il pubblico lo ha visto crescere, di anno in anno, seduto in prima fila all'Ariston mentre il papà conduceva il Festival di Sanremo, e nell'ultima edizione si è mostrato molto anche sui social, raccontando il dietro le quinte attraverso il suo sguardo, ma Josè non sogna la tv. Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo vuole diventare un grande calciatore, in alternativa ha un piano b grazie alla passione per la musica che da sempre respira in casa.

Tra dieci anni il quindicenne si vede "su un campo da calcio, in un campo bellissimo, con un sacco di gente che tifa per me e anche contro di me, perché questo è lo spirito dello sport" spiega a Vanity Fair. Nell'intervista racconta qualcosa in più di lui: "Gioco nell'Inter come portiere e il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio. Mi chiamo Josè proprio in onore di Mourinho. Il mondo dello spettacolo mi piace, anche se il mio primo sogno è quello di diventare calciatore. Se non avessi la fortuna di riuscire nello sport, mi piacerebbe lavorare nella musica, ma dietro le quinte. Riesco a distinguere un bel brano".

Qualità che gli ha sicuramente trasmesso il padre, di cui parla: "Sicuramente grazie a lui ho avuto l'occasione di vivere situazioni bellissime, come Sanremo, ma per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri". Su Amadeus versione papà dice ancora: "Mi sostiene e io sostengo lui: abbiamo un rapporto bellissimo". Tra lui e la mamma sulla severità non ha dubbi: "Lo è più la mamma, soprattutto nello studio è molto più esigente. Ha messo in secondo piano la sua carriera proprio per stare accanto a me, e le sono molto grato. Entrambi, comunque, sono i classici genitori moderni - conclude Josè - aperti e disponibili al dialogo".