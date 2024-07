Il figlio di Andrea Bocelli è il nuovo sex symbol: il video virale su TikTok

"Dimmi quando quando quando" canta il giovane Matteo Bocelli, figlio del cantante Andrea, nell'ultimo video postato su TikTok. Dopo aver deciso di seguire le orme del papà, debuttando così in una carriera artistica, il 26enne attira l'attenzione del pubblico giovane della piattaforma anche per la sua avvenenza.

Bocelli è stato ripreso durante una performance che si è tenuta in occasione di un evento estivo. Indossa un elegante completo scuro e soprattutto il più attraente dei sorrisi, mentre si avvicina ai signori seduti tra il pubblico. Siamo a Caprera, località estiva in provincia di Sassari. Gli spettatori si alzano e battono le mani, lui ringrazia e poi improvvisa un passo di danza con una donna. Quanto invece al pubblico social, i commenti non si fanno attendere: "Di una bellezza incredibile", scrive qualcuno; "nessun tatuaggio e tanta eleganza", aggiungono altri. "Assomiglia alla mamma".

Su TikTok Matteo Bocelli ha quasi un milione di follower. A settembre è uscito il suo primo album da solista, intitolato proprio "Matteo". È nato nel 1997 dall'unione tra il cantante lirico Andrea Bocelli e l'ex moglie Enrica Cenzatti, anch'essa cantante pop e tenore. La musica e il fascino insomma sono una questione di famiglia.