Aurora Ramazzotti mamma, il messaggio emozionante della suocera

Ieri, 30 marzo, è nato Cesare il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Amici e parenti hanno voluto commentare questo giorno tanto atteso con parole di amore e gioia sui social e tra questi non potevano mancare le congratulazioni dei nonni Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e Francesca Romana Malato, la suocera di Aurora. Immancabile anche un dolce messaggio della sorella di Cerza, Carolia.

E se l'entusiasmo di nonna Michelle è stato quasi incontenibile( infatti ha aspettato il momento in cui i due neo genitori hanno deciso di condividere la lieta notizia con i loro follower per ricondividerla immediatamente), sia Eros sia Francesca hanno atteso qualche ora. Il cantautore ha pubblicato una storia in cui si vede il braccio del piccolo questa mattina (accompagnata da una frase un po' ambigua), mentre la consuocera nella serata di ieri ha scritto: "Non si può spiegare con le parole... Solo tanto amore. Benvenuto al mondo Cesare". A farle da eco la figlia, Carolina, neo zia, che ha pubblicato una foto in bianco e nero di un coniglietto peluche accompagnata dal messaggio: "Giornata speciale piena di emozioni, benvenuto littleboy".

Le prime foto della famiglia allargata, ovvero di Michelle, Eros e i consuoceri, risalgono a settembre 2022 quando la gravidanza di Aurora era stata confermata da poco dai diretti interessati. Ignoti al pubblico televisivo, Francesca e Fabio Cerza appartengono al settore medico. Lei è manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma, mentre lui è Primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli. Dai momenti condivisi sui social è evidente che i neo nonni hanno un buon rapporto con Eros e Michelle. In occasione di quella reunion Francesca su Instagram scrisse: "E così ci siamo. Diventeremo nonni…ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono e siamo tutti qui pronti a sostenervi ed iniziare questa nuova avventura. Auguri a tutti noi" e adesso che l'avventura è davvero iniziata l'emozione è sicuramente alle stelle.