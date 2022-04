Tutto sulle nozze-evento di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: dagli invitati vip all'abito favoloso della sposa

É stato già definito un evento degno di restare alla storia delle cronache rosa internazionali il matrimonio di Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, e Nicola Peltz, attrice ed ex modella figlia del miliardario americano Nelson. Le nozze tra i due giovani innamorati (23 anni lui, 27 anni lei) saranno celebrate sabato 9 aprile e nei giorni precedenti alla fatidica data si susseguono i dettagli sui preparativi di una cerimonia a cui non mancheranno nomi notissimi al panorama del jet set internazionale.

Dalla storia d'amore dei futuri sposi alla location che farà da cornice al gran giorno; dagli abiti scelti alla lista degli invitati, di seguito tutte le informazioni sulle nozze Beckham - Peltz.

La storia d'amore tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno ufficializzato la loro frequentazione a settembre 2020 dopo un anno di fidanzamento e una convivenza trascorsa a New York durante il lockdown. L'annuncio è arrivato sui social, dopo soli nove mesi, il modello e fotografo inglese ha chiesto la mano della fidanzata che, innamoratissima, ha accettato. "Sono la ragazza più fortunata di sempre", ha scritto lei, modella e attrice (il film Transofmers e la serie televisiva Bates Mote, per citare due produzioni) molto amata dai suoceri e da Victoria Beckham soprattutto, che si racconta abbia un vero debole per la nuora.

Prima del futuro sposo, Nicola, figlia della ex-modella Claudia Heffner e del miliardario uomo d'affari Nelson Peltz (ex-possessore del marchio Snapple, con un patrimonio stimato circa 2 miliardi di dollari), è stata legata a Justin Bieber ed Anward Hadid, fratello delle più famose Gigi e Bella. Brooklyn, invece, ha frequentato l'attrice americana Chloë Grace Moretz con la quale ha partecipato alla Convention nazionale democratica del 2016 a sostegno di Hillary Clinton e prima ancora la cantautrice francese Sonia Ben Ammar. Un passato sentimentale che oggi si archivia del tutto con l'imminente evento.

La location super lusso delle nozze (celebrate in rito ebraico)

Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si terrà a Palm Beach, in Florida, nella villa dei genitori della sposa che si stima abbia un valore equivalente di 93 milioni di euro. Un luogo descritto come incantevole, situato di fronte all’Oceano Atlantico e alle isole Bahamas - dove la famiglia trascorre le vacanze e possiede una villa - e in cui la sposa è cresciuta. Le nozze saranno celebrate in rito ebraico, secondo la religione dei Peltz. Brooklyn ha spiegato di aver accettato "per amore e rispetto che nutre per la fidanzata" la religione della fidanzata e al Jerusalem Post ha aggiunto che seguirà la tradizione della cerimonia sotto la chuppah - baldacchino sotto il quale ha luogo la cerimonia nuziale - compresa la rottura del bicchiere. Per i Beckham, tuttavia, la tradizione non è nuova alla famiglia, dal momento che anche il bisnonno di Brooklyn, scomparso nel 2009 a 83 anni, era di religione ebraica.

I vestiti degli sposi

Come usanza, il vestito degli sposi sarà top secret fino all'ultimo momento, ma anche in questo caso trapelano le indiscrezioni. Pare, infatti, che Nicola Peltz indosserà un abito di Valentino, dettaglio che è stato confermato anche dalla sua presenza a Roma dove ha fatto visita a Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison. Nulla, invece, emerge sul look dello sposo e dei suoceri, David e e Victoria, coppia che non ha mai mancato di far parlare di sé anche per il glamour di ogni apparizione pubblica.

Gli invitati vip

Al momento di certo si sa che nella lista di invitati presenti al matrimonio ci sono Gigi e Bella Hadid, Gordon Ramsay (caro amico di David), Elton John (padrino dello sposo), tutto il gruppo delle ex Spice Girls, Eva Longoria, il figlio di Madonna Rocco Richie e il principe Harry insieme alla moglie Meghan Markle (presenza che ha scatenato non pochi malumori nella famiglia reale inglese). Non resta che aspettare il gran giorno, con un occhio sempre vigile sui social, per sapere chi altro si aggiungerà agli ospiti del grande evento.