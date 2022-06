Ben Affleck: il figlio (di 10 anni) fa un incidente in Lamborghini con J.Lo a bordo

Un brutto spavento per Ben Affleck che ha visto suo figlio di dieci anni fare un piccolo incidente a bordo di una Lamborghini in una concessionaria. A far fare alla notizia il giro del web in pochissimo tempo (e a scatenare qualche commento di disappunto) è stato il fatto che Samuel, il terzo dei figli che Ben ha avuto con la sua ex moglie Jennifer Garner, era al volante dell'auromobile. Il bimbo, infatti, avrebbe preso possesso della macchina, avrebbe messo la retromarcia e, così facendo, avrebbe urtato un'altra auto di lusso parcheggiata appena dietro la macchina in questione non causando danni economici ingenti e, per fortuna, non facendosi nulla.

Le dinamiche dell'incidente

Si sta parlando tanto dell'incdente di Samuel Affleck ma come sono andate davvero le cose? Prima di tutto bisogna specificare che erano presenti anche suo padre Ben e Jennifer Lopez, sua fidanzata e, secondo alcuni rumors, sua moglie dopo un matrimonio segreto. I due, infatti, erano in una concessionaria di auto di lusso, secondo quanto riporta TMZ, ed erano impegnati a scegliere un'automobile da prendere a noleggio. Tra le tante auto, sono subito stati attratti da una Lamborghini gialla. A questo punto Jennifer Lopez sarebbe salita sui sedili posteriori per provare l'auto mentre il bambino, che era con loro, si è messo al volante della macchina che era stata lasciata accesa. Così, il piccolo, ha inserito la retromarcia sbattendo contro un altro mezzo, altrettanto di lusso e con J.Lo a bordo (che non si sarebbe fatta nulla). Solo un brutto spavento.

Chi è Samuel Affleck, figlio di Ben e Jennifer (Garner)

Samuel Affleck è il terzogenito di Ben Affleck e Jennifer Garner, ex moglie d'attore con cui ha divorziato dopo averla tradita con la babysitter dei figli. Il bimbo, oggi di dieci anni, è nato nel 2012 e ha due sorelle più grandi, Violet, nata nel 2005 e Seraphina, nata, invece, nel 2009.