Elisabetta Gregoraci: "Anche mio figlio Nathan sottoposto a tampone, consigliai prudenza a Briatore"

Il figlio Nathan "grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest' anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna". A spiegarlo, in un'intervista al 'Corriere della sera', in occasione del suo ingresso dal 14 settembre nella Casa del 'Grande Fratello Vip' di Canale 5, è Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore.

Sulle polemiche intorno ai focolai di coronavirus in Costa Smeralda, che hanno coinvolto in modo massiccio il Billionaire e che si sono accese ulteriormente dopo il ricovero e la positività dello stesso Briatore, aggiunge: "Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente".

Alla domanda se avesse consigliato prudenza anche a Briatore, Gregoraci risponde: "Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua", aggiunge la showgirl e attrice che nell'intervista parla anche dei pregiudizi che l'hanno ferita all'epoca del suo matrimonia con Briatore: "Quando mi sono sposata dicevano che l'avevo fatto per interesse e che il mio matrimonio sarebbe durato sei mesi. Invece siamo stati insieme 13 anni, abbiamo avuto un figlio e ancora oggi abbiamo un bel rapporto. Ma la sensazione di dover dimostrare agli altri di essere diversa da come pensavano l'ho avuta anche sul lavoro".

Infine, sulla nuova avventura del 'Gf Vip', dice: "Sono molto emozionata: lavoro in tv da 15 anni, ho recitato in sei film, ho scritto un libro eppure sono agitata. Non ho ancora preparato nemmeno la valigia. Vivo questa cosa con lo spirito della gita scolastica".