Bruno Vespa, il figlio si sposa nella (spettacolare) masseria di famiglia: il video

Alessandro Vespa, figlio di Bruno Vespa, si sposerà il 22 giugno in Puglia. La cerimonia si svolgerà nella cattedrale di Oria e molto probabilmente la festa si terrà nella masseria Li Reni, tenuta della famiglia Vespa.

Alessandro, di professione avvocato specializzato lavora in uno studio legale di Roma, sposerà la sua fidanzata in Puglia per celebrare il legame che ha con quella terra, ma le notizie sulle nozze sono pochissime. Alcune però sono trapelate comunque: gli invitati dovrebbero essere circa 200 e si vocifera che potrebbe esserci anche Giorgia Meloni. La presidente del consiglio è stata spesso ospite della masseria Li Reni per le rassegne politiche estive organizzate dal giornalista.

Nel 2015, Bruno Vespa decise di comprare la masseria nella campagna della Manduria e di trasformarla in un una struttura ricettiva esclusiva e lussuosa. Ma anche la cattedrale dove i futuri sposi si diranno "sì" è un luogo speciale: nel corso dei secoli ha ospitato le nozze di molti personaggi illustri tra cui, ad esempio, Federico II di Svevia che lì si sposò con Jolanda di Brienne.

La tenuta della famiglia Vespa

La masseria Li Reni, a 15 chilimetri circa da Oria, sul suo sito Internet è descritta come "un angolo di benessere" che offre ogni forma di relax: spa, ristorante e ovviamente la cantina con i vini prodotti dall'azienda di famiglia, Vespa Vignaioli (il cui nome è risuonato molto nelle ultime settimane in quanto i loro vini erano nelle cene del G7 a Borgo Egnazia).