Il figlio di Carmen Di Pietro si è laureato: tutta la gioia in un video

Il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro, si è laureato. "Adoro! Ale si è laureatooo! In Economics and Business", ha scritto colma di felicità la showgirl su Instagram a corredo del video che mostra il ventenne felice e sorridente mentre indossa la corona d'alloro.

Alessandro, 22 anni, si è laureato alla Luiss Guido Carli di Roma in Economics and Business con il voto di 107. Per l'occasione Di Pietro si era vestita con un tailleur rosa confetto, mentre il figlio aveva optato per un completo nero con cravatta rossa. Alessandro è un volto noto al grande pubblico per aver partecipato all'Isola dei Famosi nel 2022 insieme alla mamma. Presenti alla cerimonia anche la nonna e la sorella, Carmelina, 16 anni, che ha preso parte al reality di Rai2 Il Collegio nel 2023.

Di Pietro era evidentemente contenta e soddisfatta del risultato ottenuto dal figlio e come lei stessa ha sottolineato questo è il primo traguardo, lasciando intendere che Alessandro abbia intenzione di proseguire gli studi.