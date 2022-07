Elio e le storie tese, il figlio del cantante sul palco: "Sono autistico e ne vado fiero"

"Sono autistico e ne vado fiero": queste le parole pronunciate da Dante Bellisari, il figlio 12enne del cantante Stefano della band Elio e le storie tese, sul palco del 'Concertozzo' all'Arena Fiera di Bergamo. Emozionato ma senza indugio, il ragazzo ha preso in mano il microfono in mano per parlare davanti a 7.500 persone presenti al concerto quando è stato introdotto da Nico Acampora, fondatore del progetto Pizzaut con ristoranti gestiti da lavoratori autistici.

"Questi ragazzi attraverso il lavoro hanno scoperto altre caratteristiche della loro vita", ha spiegato Acampora prima di ha presentato "il mio aiutante Dante" al quale ha passato il microfono: "Ciao Bergamo, fatevi sentire", ha urlato il ragazzo di fianco a un divertito Elio. "Il mio nome è Dante, il cognome è Belisari ma, vabbè, a nessuno interessa, e sì, sono autistico e ne vado fiero", ha detto. E ancora: "Vi chiedo una cosa in particolare. Per prima cosa godetevi lo spettacolo, vi lascio in pace, ma come seconda cosa per favore, rispettate tutte le persone autistiche", ha aggiunto per poi concludere con "un'ultima cosa: la terra dei cachi è la terra dei cachi, ciao Bergamo". Tanti gli applausi dei presenti: "Si vede che è figlio d'arte", ha commentato Acampora.

Da anni Elio si spende per sensibilizzare "l'Italia che è ancora all'anno zero, anzi sottozero" per quanto riguarda l'assistenza a persone autistiche che in moltissimi casi non sono autosufficienti. E così, anche una serata nata con il Trio Medusa e Radio Deejay per celebrare il ritorno della musica live è diventata un'ottima occasione per parlarne.

(Di seguito il video tratto dalla pagine Faceook PizzAut nutriamo l'inclusione)