Nathan Briatore e il collegio da oltre 100mila euro all'anno: mamma Elisabetta lo accompagna (ma poi scoppia in lacrime)

Nathan Falco Briatore ora ha 13 anni e come aveva detto in un'intervista suo padre, Flavio Briatore, quando avrà 14 anni, li compierà il 18 marzo, andrà a studiare in un collegio in Svizzera. "Un piccolo Briatore con molto più culo di me - così aveva definito il figlio l'imprenditore in un'intervista al Corriere della Sera -. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna. Quando avrà 14 anni, andrà a frequentare il liceo in Svizzera, per crescere. Dopo spero che studi Food & Beverage administration per seguire le orme del papà e prendere in mano tutto quello che ho creato in questi anni. Se poi decidesse di diventare matematico...".

Il costo del collegio di Nathan Falco

Il collegio scelto per Nathan Falco non è un semplice collegio, si tratta di un istituto conosciuto anche come "La scuola dei Re" e non è un nome che gli è stato dato per caso. Le Rosey, questo il 'vero' nome del collegio, è uno dei più antichi della Svizzera: è stato fondato nel 1880 a Rolle ed è stato frequentato da l'ex Scià dell'Iran, il principe Ranieri di Monaco e il re Farouk d'Egitto. Non solo regnanti ma anche alcune celebrità hanno scelto di mandare a studiare lì i loro figli come Elizabeth Taylor e John Lennon. Tra gli studenti famosi compaiono i musicisti Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. che insieme hanno formato il gruppo rock The Strokes, nel loro caso si può dire che galeotto fu il Rosey Institut.

Il collegio è famoso anche per la sua retta, che lo posiziona tra gli istituti più cari al mondo: 110mila franchi svizzeri all'anno (circa 116mila euro), scrive il DailyMail. Sul sito di Le Rosey sono presenti molte informazioni, tra cui anche la descrizione di una giornata tipo, ma non il costo.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

È stata Elisabetta Gregoraci ad accompagnare il figlio a visitare il collegio. Su Instagram la conduttrice ha condiviso le foto del volo sul jet privato verso Ginevra e poi video e foto che mostrano Nathan Falco girare per il giardino di le Rosay. Per Gregoraci, che è molto legata al figlio, non è stato un giorno facilissimo: il bimbo vive con lei e spesso su Instagram condivide le cene e i pranzi, ma anche i momenti di relax, che trascorrono insieme e forse il pensiero di sapere che il prossimo anno tutto questo cambierà la spaventa. E queste emozioni si leggono anche nelle parole che Elisabetta ha scritto a corredo di una foto del foglio mentre sono sul jet privato per il viaggio di ritorno: "Giornata intensa amore mio! Piena di emozioni e di sensazioni diverse! Che dire, stai diventando grande amore. Per ogni scelta che farai io starò al tuo fianco". Da queste parole capiamo che Nathan ancora non ha deciso se trasferirsi o meno il prossimo anno come vorrebbe il padre, ma la decisione non dovrebbe tardare ad arrivare.

Durante la notte però la preoccupazione ha assalito Elisabetta e lei l'ha voluta condividere con i suoi follower: "Stasera va così, il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso... Quelle giornatine intense che poi la sera crolli in mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare... Ma la vita è bella anche per questo! Ed è giusto che io mi faccia vedere anche così... Non solo bella e felice ma anche fragile e spaesata! Vi abbraccio devo fare ancora 12775959585 cosa! Notte". Poi però Gregoraci non riesce a dormire e si consola con alcuni pezzi di cioccolata.

Una giornata tipo al castello di Rosey, come potrebbe vivere Nathan Falco Briatore

L'istituto ospita circa 420 studenti dagli 8 ai 18 anni e li accompagna fino alla scelta dell'università. Tutti studieranno inglese e francese e dovranno scegliere almeno un'altra lingua tra le 20 a disposizione. Lo sport e l'arte sono fondamentali e ogni giorno c'è spazio per ognuna delle due.

La mattina per tutti inizia alle 7, dopo che si sono preparati e hanno sistemato le loro camere possono scendere per fare colazione (servita come buffet e com'è specificato sul sito si tratta dell'unico pasto informale). Dalle 8 fino alle 12:30 si hanno le prime cinque o sei lezioni intervallate da una pausa cioccolata calda. Il lunedì è il giorno delle assemblee durante le quali gli studenti possono confrontarsi. Dopo la pausa pranzo ricominciano le lezioni e poi spazio allo sport, lo studio delle lingue e alle classi di musica e arte. Per sviluppare la socialità sono organizzate anche delle attività pomeridiane di condivisione.

Il collegio è saldamente ancorato ai suoi valori e soprattutto all'etichetta. Il retaggio, che può essere definito nobiliare, è ben evidente nella descrizione della cena: per il pasto viene richiesto un abbigliamento formale, i ragazzi devono indossare giacca e cravatta. Ogni studente siede a un posto assegnato che trova tramite un tovagliolo segnaposto, ogni tavolo è comporto da sei-otto studenti e da uno o due insegnanti. "Gli studenti, a turno, servono le pietanze al tavolo, sotto l'autorità del maître d'hotel". Inoltre "gli studenti si alzano quando arriva un adulto e non si alzano da tavola prima di essere stati invitati a farlo dal direttore del convitto".

La scuola mette a disposizione dei suoi studenti campi da calcio e rugby, un maneggio, centro velico, oltre a tre orchestre e due cori. Per incoraggiare i ragazzi a viaggiare e a fare conoscenze sono organizzate periodicamente dei viaggi per il weekend in tutta Europa.

Da gennaio a marzo, gli studenti e il personale si trasferiscono nel campus di Gstaad, frazione del comune di Saanen che si trova nel Cantone di Berna nella parte sud-occidentale della Svizzera, per sciare. In questo caso le lezioni e le attività sono programmate per permettere agli alunni di cimentarsi nelle attività sportive invernali.