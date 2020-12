Il Natale (con sorpresa) di Elisabetta Gregoraci: scopre sui social che il figlio è fidanzato e reagisce così

Tra le cose che più abbiamo capito di Elisabetta Gregoraci durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, c'è che il figlio Nathan Falco è il centro imprescindibile della sua vita. Un dettaglio però è sfuggito alla splendida showgirl, e cioè il fatto che il ragazzino, 10 anni, è fidanzato: la scoperta è arrivata in queste ore attraverso le Instagram Stories, lasciando la mamma di stucco.

Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci, si è fidanzato

Già perché Nathan, nonostante la tenera età e in virtù della sua fama, già vanta un profilo Instagram che conta oltre 100mila follower. Un punto di incontro con il pubblico, curioso com'è di conoscere lo stile di vita del figlio di Elisabetta e del ricchissimo imprenditore Flavio Briatore. Proprio qui, durante il gioco di 'domande e risposte' con i follower, il bambino ha rivelato di avere una dolce metà. "Sei single?", gli ha chiesto un utente. E lui non ha tardato a rispondere: "Nope", ovvero, no. Chi sarà la piccolina che ha conquistato il cuore di Nathan? Non è dato sapere, ma di certo il 'dettaglio' ha attirato l'attenzione della mamma. A chi chiede infatti ad Eli se fosse a conoscenza del 'filarino', l'ex concorrente del Gf Vip risponde in tutta sincerità "No" aggiungendo uno smile. Ora la voce deve arrivare a papà Flavio, presentissimo nel commentare i post del figlio su Ig.

Nathan Falco unico 'fidanzato' in casa Briatore

Insomma in casa Briatore ci sono tenere novità. Un Natale all'insegna dell'amore per il piccolo di casa, che a quanto pare è l'unico innamorato della famiglia. Già perché papà Flavio è ufficialmente single da quando ha rotto con Gregoraci (il divorzio è stato firmato a fine novembre 2017 dopo 13 anni di matrimonio), nonostante le voci di un flirt con l'influencer Taylor Mega. E la stessa Elisabetta si dichiara non fidanzata: tante le liaison che le sono state attribuite in questi mesi, dal cantante de Il Volo Pietro Barone al pilota automobilistico Stefano Coletti fino all'imprenditore Francesco Bettuzzi, ma lei racconta che il suo cuore è ancora libero. E intanto, nella Casa del Gf Vip, l'ex coinquilino Pierpaolo Petrelli, con cui era nata una simpatia, si consola tra le braccia di Giulia Salemi...