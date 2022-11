Il figlio di Fabio Fazio appare per la prima volta in tv: l'emozione del conduttore

Un ospite speciale nell’ultima puntata di Che Tempo che Fa. Questa volta Fabio Fazio non si è trovato ad intervistare una celebrità intenzionale, ma ha avuto in studio qualcuno di davvero importante. Stiamo parlando di suo figlio Michele, 18 anni, che per la prima volta è apparso in tv la scorsa domenica.

Michele ospite a Che tempo che fa

Non appena raggiunta la maggiore età il ragazzo ha voluto prendere parte come ospite allo storico talk show per sostenere il papà. Il presentatore savonese nonostante abbia avuto a che fare con personaggi di fama mondiale è apparso molto emozionato dalla presenza del ragazzo. Fazio ha subito messo in guardia la collega Luciana Littizzetto invitandola a contenersi: “Luciana in prima fila c’è il mio bambino, stai attenta a quel che dici”, ha detto ridendo. La regia prende subito la palla al balzo e inquadra il giovane Michele. Il 18enne poco avvezzo ai riflettori applaude il papà, anche Lucianina lo saluta, lui timidamente sorride.

Una famiglia riservata

Si tratta della prima apparizione televisiva per il ragazzo. Fabio Fazio è infatti riservatissimo sulla sua vita privata. Il conduttore Rai nel 1994 è convolato a nozze Giorgia Selis. Dal loro amore sono nati i due figli, Michele nel 2004 e Caterina nel 2009. La moglie di Fazio non fa parte del mondo dello spettacolo, e anche lei è molto restia ad apparire. Unica e sola comparsata pubblica della signora Fazio resta la sua partecipazione ad un film insieme al marito, Pole pole, nel 1996 diretta da Massimo Martelli, i cui ricavi sono stati destinati alla fondazione africana per la medicina e la ricerca, la Amref.

Anche Michele sembra deciso a voler rimanere dietro le quinte, ciò nonostante non manca di sostenere il padre con cui ha un rapporto speciale. Proprio di recente il conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha parlato del rapporto speciale che ha con i due figli: “Sono molto papà. La loro esistenza è la ragione della mia. Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c'è sopra Genova. Caterina va al liceo scientifico, con lei faccio assistenza compiti”.