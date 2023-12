"Io come mio padre? Non è un complimento". Il video di Andrea, figlio di Gigi D'Alessio, è virale

Sta riscuotendo sempre più simpatie Andrea, figlio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Sui social, dove spesso si mostra insieme alla mamma, il 13enne mostra di avere senso dell'umorismo e soprattutto battute pronta, ingredienti che lo rendono irresistibile agli occhi dei follower. Dopo una diretta registrata qualche mese fa, il ragazzino conquista nuovamente l'attenzione del pubblico con una battuta sul padre Gigi.

Mentre è in diretta su Instagram, qualcuno scrive ad Andrea: "Sei bello come papà Gigi", ma lui non ci sta e replica ironico: "Se dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento. Come mia madre sì, come mio padre no". Un botta e risposta che è diventato virale in poco tempo. Poi qualcuno, incuriosito, chiede come verrano trascorse le vacanze natalizie in casa D'Alessio: "A Natale sto sia con mamma che con papà", aggiunge il piccolo, "perché il giorno di Natale sto con mamma e poi vado a Napoli da papà".

Tempo fa Andrea D'Alessio aveva rivelato di avere un sogno: quello di fare il modello. Chissà, magari la popolarità arriverà davvero. Di certo è sulla strada giusta. Al momento occupa il suo tempo tra la scuola e la passione per il tennis. Sulla stessa strada è il fratello Lda, altro figlio avuto di Gigi da un'altra relazione, e oggi cantante di successo dopo Amici.

Tredici anni compiuti, quasi quattordici, Andrea è nato nel marzo del 2010. All'epoca Gigi e Anna stavano insieme da cinque anni e si sarebbero separati dieci anni dopo, ovvero nel 2020. A giudicare dalla serenità del figlio però, la separazione non ha lasciato troppi rancori, anzi: la famiglia allargata sembra funzionare.