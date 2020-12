Il presunto figlio di Maradona, Santiago, da Barbara D'Urso: "Non voglio la riesumazione, ma il test del Dna sì"

A Live non è la D'Urso si continua a parlare del caso Maradona. Questa sera è stato intervistato da Barbara Santiago Lara, il presunto figlio illegittimo, e non riconosciuto, di Diego Armando accusato di aver richiesto la riesumazione del Pibe de Oro.

Santiago ha ricordato la madre che morì quando lui aveva solo tre anni a causa di un tumore. "Mia madre lavorava come modella, per cinque anni ha avuto una relazione con Maradona, li presentò un amico comune. Durante gli ultimi due anni di relazione, intermittente, quando mia madre si ammall di cancro non poteva più fare avanti e indietro da lui a Buenos Aires e così si spostava lui. Quando avevo un anno e mezzo mia madre ha detto a mio padre adottivo, quello che mi ha dato il cognome, Lara, che il mio vero padre era Maradona. Io ho conosciuto Diego Armando Maradona in un albergo di Palermo, e lui già sapeva che ero suo figlio. Si è incaricato di tutto quando sono nato, delle cure in un ospedale privato per mia madre in particolar modo» la dichiarazione del ragazzo in studio dalla D'Urso.

Adesso Lara ha fatto richiesta per prendere il cognome materno in attesa di sapere la verità su suo padre e quindi su Maradona, "Io sono convinto che mio padre sia Diego Armando" ha dichiarato Santiago.

Santiago e la riesumazione di Maradona

"Sono anni che rivendico la paternità di mio padre, non solo ora. Da piccolo mi sono dovuto trasferire perché tutti mi parlavano di me, anche per strada, dicendo che ero il figlio di Mardona, ma io non capivo. Io non voglio la riesumazione di Maradona, il mio avvocato l'ha richiesta. Io voglio solo aspettare che la giustizia faccia il suo corso, non voglio neanche prendere il DNA prelevato dopo l'autopsia. Se devo dipendere dalla giustizia dell'Argentina non so, è successo che certe cose vengano modificate da chi ha il potere nel mio Paese, ma continuerò a lottare. Ho un sogno comunque, conoscere Diego Armando Junior".