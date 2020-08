Finalmente una nuova foto di Louis, "principino invisibile" figlio di Kate e William

Aveva fatto parlare di sé in virtù della sua assenza: mai presente ad un evento pubblico, il piccolo Louis di Cambridge era stato soprannominato "il principino invisibile" . Adesso però, a due anni compiuti, conosciamo finalmente il suo volto. L'ultima foto è stata condivisa da mamma Kate Middleton e papà William per ringraziare i fan della royal family. E' tradizione infatti che gli appassionati di Windsor mandino lettere per gli auguri di compleanno dei membri della famiglia e Buckingham Palace spesso risponde con una foto del festeggiato.

Louis, terzogenito dopo Charlotte e George, "è nel suo periodo migliore, non ha nessuna idea delle telecamere: è solo una piccola creatura felice. Ed essendo felice, diffonde felicità", si legge sul Daily Mail, quotidiano britannico, che finalmente ci regala anche un piccolo retroscena di un tratto caratteriale.

Già nelle scorse settimane avevano visto di nuovo il sorriso di Louis e dei suoi fratellini. E' successo in pieno lockdown, quando mamma Kate Middleton ha voluto condividere un post con l'applauso dei suoi bambini dedicato ai medici inglesi impegnati nella lotta contro l'emergenza coronavirus.