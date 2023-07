Il figlio di La Russa replica a Vecchioni: "Per me nessuna imputazione dopo quella festa"

Geronimo La Russa rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Roberto Vecchioni, che intervistato da Scanzi durante un evento a "La Gaberiana" ha parlato di una vecchia vicenda che lo coinvolge. Il cantautore ha fatto sapere che più di vent'anni fa il figlio maggiore di Ignazio La Russa si imbucò a una festa organizzata dalla figlia, in casa sua, e insieme ad alcuni amici spaccarono diverse cose e rubarono t-shirt e mutande.

Questo il suo racconto, smentito dal diretto interessato in una nota: "Vecchioni, che già all'epoca in cui ero minorenne incentrò le sue attenzioni solo sul figlio diciassettenne di un deputato di destra, cioè mio padre, a distanza di 26 anni dovrebbe sapere benissimo che nei miei confronti non ci fu alcuna imputazione e che non fui affatto 'perdonato', in quanto il perdono giudiziale può essere concesso solo a chi è imputato e colpevole e io non lo sono mai stato".

La Russa racconta la sua versione (agli atti): "Altri giovani conoscenti che parteciparono alla festa della figlia di Vecchioni ebbero invece conseguenze giudiziarie e io ne presi immediatamente le distanze. È incredibile che Vecchioni, intervistato dal noto giornalista del Fatto, Scanzi - conclude il figlio maggiore del presidente del Senato - provi a gettare immotivatamente e falsamente discredito su me e sulla mia famiglia". Geronimo La Russa, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dato mandato al suo avvocato per ricorrere alle vie legali.

Nella foto Ignazio La Russa con i tre figli