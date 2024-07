"Il figlio 18enne di Madonna rovista in giro alla ricerca di cibo": lui interviene e spiega la situazione

Il figlio diciottenne di Madonna, David Banda, è finito al centro delle cronache social per aver raccontato di uno stile di vita decisamente diverso da quello adottato fino a quando ha vissuto in casa con la madre, titolare di un patrimonio che si dice si aggiri intorno agli 850 milioni di dollari. Durante una diretta Instagram ripresa da People e dal New York Post, il ragazzo che da poco ha conseguito il diploma di scuola superiore e ha lasciato il tetto famigliare, ha affermato di andare a rovistare in giro a caccia di cibo. Così, infatti, ha risposto a un fan che gli chiedeva se gli piacesse vivere da solo: "Mi piace. Non sono solo, ho la mia ragazza. Ma mi piace", ha detto Banda riferendosi alla modella ventunenne Maria Atuesta che sta frequentando da qualche tempo. E ancora: "È bello quando sono le nove di sera, ho fame e mi rendo conto di non avere abbastanza soldi per procurarmi del cibo e andare a rovistare. È divertente essere giovani". Banda ha poi raccontato di aver lasciato la casa milionaria della madre e di vivere dando lezioni di chitarra nel quartiere Bronx, a New York.

Il chiarimento del figlio di Madonna

Le dichiarazioni di David Banda hanno fatto molto discutere, al punto che lo stesso è intervenuto su Instagram chiarendo la situazione con una storia che ha rimarcato il sostegno della madre. "A tutti gli interessati. Mia mamma mi sostiene molto. L'ha sempre fatto. Sono molto felice nella mia vita non sto vivendo per strada, morendo di fame. Per favore smettetela di preoccuparvi, va tutto bene", le sue parole che confermano ciò che una fonte ha dichiarato a People, ovvero che Madonna e David restano "molto uniti" e che la superstar "ha sempre sostenuto tutti i suoi figli".

David Banda è uno dei sei figli di Madonna, madre di Lourdes, Rocco, Mercy e le gemelline Estere e Stella. A parte la primogenita, nata nel 1996 dalla relazione con il personal trainer Carlos Leon, e Rocco, nato dalla relazione con Guy Ritchie, gli altri figli di Madonna sono stati adottati in Malawi. "David è quello con cui ho di più in comune", ha detto la cantante tempo fa in un'intervista a British Vogue: "Mi sento come se mi capisse; ha più del mio DNA degli altri miei figli finora".