Diego Armando Maradona Jr: "Finchè sarò vivo nessuno toccherà mio padre"

La morte di Maradona continua a far discutere. I figli illegittimi che richiedono di essere riconosciuti aumentano, ma non tutto corrisponderebbe a realtà. Secondo il figlio Maradona Jr e la madre Cristiana Sinagra dall'Argentina "stanno arrivando molte notizie false. Devono occupare ogni giorno le trasmissioni con le notizie su mio padre". "Si parla di sei figli che chiedono di essere riconosciuti, ma noi siamo a conoscenza solo di due. Per questo dico che sono state inventate molte notizie" ha spiegato Sinagra.

Live non è la D'Urso è stato intervistato Santiago Lara, il presunto figlio di Maradona che chiede la riesumazione del Pibe de Oro: "Io voglio lottare per la mia identità e per mia madre. Io non vorrei riesumare la salma ma se la giustizia dirà che sarà necessario andrà fatto".

"Io come già ho detto se dovesse poi essere veramente mio fratello lo accoglierei senza problemi, ma fino a quando sarò vivo nessuno toccherà mio padre" con queste parole Diego Armando Maradona Jr ha risposto a quanto ascoltato durante la diretta.

"Non c'è nessun problema di eredità, nessuno è stato diseredato. Anche queste sono falsità che stanno girando in Argentina" ha aggiunto Cristiana Sinagra.