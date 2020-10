Martina Colombari presenta il figlio sui social: due gocce d'acqua (FOTO)

Martina Colombari in versione mamma. Solitamente restia a condividere il privato, la showgirl ha condiviso oggi uno scatto che la ritrae insieme al figlio Achille, nato 16 anni fa dall'amore per l'ex calciatore Billy Costacurta. "Cuore di mamma", è la didascalia scelta a corredo della foto, che lascia intendere tutto l'orgoglio di avere al fianco il suo ometto.

Il figlio di Martina Colombari

Quasi 20mila like in poche ore per la fotografia, con tanti follower che non possono fare a meno di notare la somiglianza tra madre e figlio: il taglio delle labbra è lo stesso, così come il colore degli occhi. Il dna non mente: Achille è tutto sua mamma, ex reginetta di bellezza a Miss Italia 1991.

Il ragazzo, oggi adolescente, è nato ad ottobre del 2004, appena qualche mese dopo il matrimonio tra Martina e il marito Alessandro, ex difensore del Milan. Una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo.

Martina Colombari oggi: che fine ha fatto?

Ma di che cosa si occupa oggi Martina? Con un milione di follower all'attivo, la bella romagnola è una delle influencer più seguite sui social, dove si diverte a dare consigli di bellezza. Proprio di recente ha confessato di svolgere la sua nuova professione con grande senso di responsabilità, rimanendo ferita dalle critiche che le vengono mosse. "Mi arrabbio molto quando dicono che sono un cattivo esempio per le ragazze, che porto il messaggio della donna anoressica - ha spiegato ai Lunatici di Rai Radio2 - Non si rendono conto che l'anoressia è una malattia che porta alla morte, è come se mi accusassero di incitare alla magrezza. Le ragazze che soffrono di anoressia e bulimia soffrono per mancanza d'amore, sicurezza, affetto, una violenza subita, un lavoro perso. E quindi mi spiace perché mi incolpano di un qualcosa che io veramente non faccio. Non si rendono conto che con le parole si feriscono le persone. Mi dà molto fastidio".