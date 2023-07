Il figlio di Matteo Renzi si è laureato: il padre orgoglioso scatta foto e fa video durante la discussione

Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini hanno festeggiato il figlio Francesco. Il 22enne, che gioca anche a calcio, si è laureato a Firenze la scorsa settimana, al polo di Novoli, in economia aziendale con la tesi "Le strategie Rai riguardanti il festival di Sanremo" ottenendo il punteggio di 95/110. I genitori non erano certi che Francesco riuscisse a laurearsi, il giovane è un calciatore di professione e per anni ha giocato in serie D e in serie C e per questo motivo ha spesso dovuto mettere da parte lo studio.

Dopo questa giornata di festa i genitori si devono preparare e a salutare il loro primogenito che partirà per gli Stati Uniti, a renderlo noto è stato Renzi su Instagram: "Adesso che riparti per un'avventura oltre l'oceano, sappi che dovunque andrai ti porterai dietro un abbraccio indissolubile. L'abbraccio dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli, di tutta la famiglia". Il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti inediti del giorno della laurea in cui si vede Renzi orgoglioso fotografare il figlio durante la discussione e poi abbracciarlo fuori dall'ateneo.