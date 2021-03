Incidente per il figlio di Mike Bongiorno

Il figlio di Mike Bongiorno ha avuto un incidente ieri a Milano. Leonardo - 'Leolino' come lo chiamava il noto conduttore, scomparso nel 2009 - è caduto dal motorino ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Trasportato subito in un centro ortopedico specialistico, gli è stata diagnosticata una frattura alla gamba sinistra.

Il 31enne, dopo varie ore nella struttura - come ha mostrato sui social, condividendo qualche foto insieme ai medici che lo hanno seguito - è tornato a casa con l'ingessatura. Solo un brutto spavento, fortunatamente, e su Instagram gli è tornata subito la voglia di scherzare: "Attenti a rompervi una gamba - scrive accanto all'immagine di lui in stampelle con una buffa tuta - potreste trasformarvi in un Ananas #truestory".

Leolino e il legame con papà Mike

Leonardo Bongiorno è il figlio più piccolo di Mike e della moglie Daniela Zuccoli (Michele è il primogenito, Nicolò il secondo). Leolino, così lo chiamava l'indimenticabile conduttore scomparso nel 2009, era legatissimo a suo padre e ancora oggi lo ricorda spesso sui social. Poco più di un anno fa, nel giorno del suo trentesimo compleanno, gli ha dedicato un commovente post: "Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio 20simo compleanno. Oggi ne faccio 30 e stiamo ricordando i 10 anni dalla tua scomparsa. In verità sei sempre con me e sono sempre il tuo Leolino anche se ora un po’ cresciuto e penso che non ci staremmo più in due in quella vasca da bagno".