Myriam Catania 'presenta' il figlio sui social: Jaques è tutto la mamma (FOTO)

"Quentin e Jaques, i miei grandi amori stupendi". Così Myriam Catania presenta su Instagram la sua famiglia. Da sempre riservata circa la vita privata, l'atteggiamento dell'attrice è cambiato da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, esperienza che le ha permesso di farla conoscere al pubblico anche nelle vesti domestiche.

Boom di like per il ritratto familiare. Il piccolino, di tre anni, ha ereditato appieno il corredo genetico di mamma e papà: anch'esso biondo e con gli occhi azzurri, ha lo stesso sorriso dell'attrice, storia ex di Luca Argentero.

Jaques è nato nel maggio del 2017, pochi mesi dopo il primo incontro tra Catania e il pubblicitario Quentin Kammerman. Una nuova vita per lei, che un anno e mezzo prima aveva detto addio al collega Argentero dopo dieci anni d'amore. Anche all'epoca l'arrivo della cicogna era stato annunciato dalla stampa e non da lei stessa, sempre attenta a proteggere la sua privacy. Ma oggi è arrivato il momento di gridare la gioia al mondo.

La maternità è sempre stata un sogno per Myriam, che si racconta così in veste di guida per il figlio Jaques: "L'idea di crescere un uomo mi intriga. L'universo maschile mi attrae, l'ho sempre sentito affine". Una gravidanza voluta, la sua, e svelata subito al suo ex compagno Luca: "E' stato il primo a saperlo, mai avrei voluto che ne venisse a conoscenza da altri, nel modo sbagliato. Lui è davvero una persona stupenda, ha capito, mi ha accettato per come sono, mi ha dato affetto, consigli e non mi ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Lo vorrò sempre nella mia vita".