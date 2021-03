Il figlio di Paul Gascoinge ha fatto coming out: "Così ha reagito mio padre"

Molti conoscono Paul Gascoigne per la sua carriera calcistica (e per un passato segnato dagli eccessi), pochi invece sanno del suo privato. Ex calciatore e concorrente dell'Isola dei Famosi, Gascoigne ha tre figli, di cui uno, Regan, ballerino noto in tv in Gran Bretagna. Proprio in occasione della partecipazione ad una trasmissione televisiva, il ragazzo ha fatto coming out, spiegando quale è stata la reazione del padre.

La reazione di Paul Gascoigne

Era il 2019 quando Regan rivelo al padre la sua bisessualità. E' accaduto proprio il giorno precedente al debutto in tv. All'epoca era fidanzato con un ragazzo di cui era molto innamorato. E papà si è congratulato con lui: "Quando mi ha mandato il messaggio per dirmelo gli ho risposto: ‘non importa quello che fai o chi ami, figliolo, ti appoggerò al 100 per cento, devi fare quello che ti rende felice’ - ha raccontato - Poi vedendolo poi nello show ho pensato “che Dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura”".

E ancora: "Regan è un ballerino professionista, è un ragazzo sano e sono molto orgoglioso di lui. Questa cosa non cambia assolutamente niente dell’amore che provo per lui".

Il coming out di Regan

Regan si definisce bisessuale. "Esco con uomini e donne. Sono davvero aperto al riguardo. Tuttavia, non ho avuto molte relazioni. Ho frequentato solo tre persone. Non ne ho mai fatta una fissa, non è che avevo pianificato di dichiararmi. Ho semplicemente lasciato che accadesse. Penso che non dovrebbe essere necessario fare coming out, perché dovrebbe essere una cosa normale. Dovremmo poter essere in grado di essere l’anima della festa insieme al nostro partner, a prescindere dal nostro orientamento Mio padre? È orgoglioso di me qualunque cosa faccia e qualunque decisione prenda".

Regan è uno dei tre figli di Paul. Tra il 1996 e il 1998 è stato sposato con Sheryl Gascoigne e ha tre figli, di cui due adottati: oltre al ballerino, anche Bianca Gascoigne e Mason. E chissà che presto qualcuno di loro non farà una bella sorpresa al papà con un video collegamento proprio in diretta tv.

In basso, Regan, figlio di Paul Gascoigne