Il figlio di Raoul Bova diventa papà grazie ad una star hard, l'attore dà in escandenza (VIDEO)

E' uno scherzo delle Iene in onda questa sera su Italia Uno. Ecco la clip in anteprima

Domani, martedì 23 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Nella puntata spazio a inchieste, interviste e scherzi, alcuni dei quali commentati in studio direttamente dai protagonisti. Il primo divertentissimo scherzo della serata è ai danni di Raoul Bova, complice il figlio Francesco e la sexy star Priscilla Salerno.

L’attore di fiction e film, scrittore e showman italiano crederà di essere diventato nonno per via di un amore appena sbocciato tra suo figlio Francesco, neomaggiorenne, e la ex attrice hard dal nome Priscilla, molto più grande di lui. Durante un pranzo in un ristorante nel centro di Roma il figlio - complice degli autori della trasmissione e della Iena Nic Bello – gli confiderà di essere molto felice e innamorato e di volersi sposare con la donna. Solo qualche ora dopo Francesco confesserà a Bova di essere il padre di Brian, il bambino che la “futura nuora” ha da poco dato alla luce, col risultato di mandare in escandescenza l'artista romano.