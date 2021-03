Regan, il figlio di Paul Gascoigne: "Adesso abbiamo un bel rapporto, mi ha sempre accettato"

Un altro figlio di Paul Gascoigne a Live Non è la d’Urso. Dopo la bella Bianca, anche Regan si è collegato in videoconferenza con lo studio di Barbara D’Urso per parlare di suo padre e per sensibilizzare il tema del coming-out.

Era il 2019 quando Regan rivelo al padre la sua bisessualità. E' accaduto proprio il giorno precedente al debutto del giovane in tv come ballerino. All'epoca era fidanzato con un ragazzo di cui era molto innamorato e Gascoigne si è congratulato con lui: "Quando mi ha mandato il messaggio per dirmelo gli ho risposto: ‘non importa quello che fai o chi ami, figliolo, ti appoggerò al 100 per cento, devi fare quello che ti rende felice’ - ha raccontato - Poi vedendolo nello show ho pensato ‘che Dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura’”.

Regan si definisce bisessuale. "Esco con uomini e donne. Sono davvero aperto al riguardo. Tuttavia, non ho avuto molte relazioni. Ho frequentato solo tre persone. Non ne ho mai fatta una fissa, non è che avevo pianificato di dichiararmi. Ho semplicemente lasciato che accadesse. Penso che non dovrebbe essere necessario fare coming out, perché dovrebbe essere una cosa normale. Dovremmo poter essere in grado di essere l’anima della festa insieme al nostro partner, a prescindere dal nostro orientamento Mio padre? È orgoglioso di me qualunque cosa faccia e qualunque decisione prenda”.

Reagan parla della sua bisessualità e della reazione di Paul Gascoigne

"Sono grato a mio padre perché ha accettato la mia bisessualità, mi ha messo a mio agio. Così come ha accettato che volessi fare il ballerino, mi aspettavo che accettasse la mia bisessualità. Lavoro nel mondo della danza dove tutti siamo accettati. È una cosa normale, non dovremmo avere questi problemi, sono una persona come tante", ha concluso il ballerino.

Paul Gascoigne e il figlio Regan

Tra i due ci sono stati periodo di alti e bassi, complice probabilmente l’instabilità fisica e mentale di Gascoigne che per anni ha fatto uso di grandi quantità d’alcol. “Adesso abbiamo una relazione fantastica. Nel passato ci son successe delle cose, ma oramai è acqua passata. Stiamo andando avanti e stiamo cercando di goderci ogni momento, è una persona divertentissima mio padre. Quindi amore, amore amore. Non ho mai avuto problemi a parlare di chi mi piace e non ho mai avuto problemi di dirlo a mio padre, credo che sia una cosa normale. Per me è normale, non dovremo assolutamente avere di questi problemi. Ad un certo punto mi è stata fatta una domanda sulle mie relazioni e ho detto di essere stato sia con uomini che donne”.