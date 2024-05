Il figlio di Toto Cutugno, nato da una relazione extraconiugale: "A 8 anni ho scoperto tutto"

Sempre molto riservato e restio a mostrarsi in tv, ieri Nico Cutugno - unico figlio di Toto Cutugno, scomparso la scorsa estate a 80 anni - è stato ospite a Domenica In per parlare del padre e del loro rapporto. Nato nell'89 da una relazione extraconiugale, fu la moglie del cantante - Carla Galli - a spingerlo a riconoscerlo. "È comunque una cosa che è nata dall'amore, quindi non c'è niente di sbagliato" ha detto a Mara Venier, descrivendo un legame profondo.

Da bambino Nico lo ha sempre vissuto come un papà normale, non sapendo nulla del suo lavoro: "Per me era semplicemente mio papà. Era la normalità vederlo e lo vedevo spesso, però non avevo idea di chi fosse, che avesse una vita pubblica. C'è questo episodio che ricordo sempre con il sorriso - ha raccontato - ero in macchina con lui, in radio c'era 'Voglio andare a vivere in campagna'. Lui guidava, io ero affianco, bambino, e qualcosa non mi tornava perché il timbro della voce era molto riconoscibile. Lui mi aveva detto che faceva l'ingegnere. Era un modo per tutelarmi e proteggere la mia privacy".

Ha scoperto tutto a 8 anni: "Quando è venuto fuori che era una persona famosa è stato un po' uno schock. L'ho scoperto perché è uscito un articolo sui giornali e quindi me l'hanno dovuto dire. È stato un papà presente - ha spiegato ancora - ho sempre sentito molto amore da parte sua. Era anche estremamente giovanile, molto alla mano anche coi miei amici, ovunque andassimo stava sempre allo scherzo, ma ci teneva avessi quelle due/tre regole di rispetto ed educazione. Ricordo magari laddove ero stato inopportuno, si scaldava molto, diventava velocemente nervoso".

La prima fase del tumore e gli ultimi giorni insieme

Nico è stato sempre accanto a suo padre, fin dalla prima fase della malattia: "Io avevo 18 anni. È stata vissuta a modo suo, forse non aveva accettato questa cosa, non si è preso del tempo per curarsi, per stare tranquillo. Mi ricordo che faceva la chemio durante la settimana e il weekend andava a fare i concerti, addirittura anche quando perse i capelli, si era inventato questa cosa che era per una fiction, è riuscito a combattere con grande coraggio, per me è stata una grande fonte d'ispirazione per come non si piegava alla sua malattia". Crescendo le cose sono cambiate: "Papà aveva 80 anni, io 34, il pensiero di perderlo ce l'ho sempre avuto. Abbiamo condiviso letteralmente gli ultimi giorni della sua vita con grande tenerezza e affetto, spesso in silenzio, ed è stata proprio la presenza a curare un momento così drammatico".